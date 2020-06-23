Ещё одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

https://static.news.ru/photo/2eb17916-b535-11ea-a2ee-fa163e074e61_660.jpg Арина Парсегова Фото: arinaparsegova/instagram.com

Российская фигуристка Арина Парсегова заявила о переходе из группы тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Мы приняли решение перейти в другую школу. Свой дальнейший тренировочный путь мы продолжим в академии Евгения Викторовича Плющенко, благодарим его за эту возможность, — написала Парсегова в Instagram.

8-летняя спортсменка поблагодарила тренерский штаб Этери Тутберидзе за полученный опыт, назвав его бесценным.

Ранее Плющенко сообщил, что его подопечная, 15-летняя фигуристка Александра Трусова, на тренировке прыгнула четверной риттбергер. Это единственный элемент в женском фигурном катании, который до сих пор не выполняла на соревнованиях ни одна фигуристка в мире. Команда Плющенко сейчас находится на сборах в Кисловодске, писал NEWS.ru.

Не так давно Трусова ушла от своей наставницы Этери Тутберидзе в команду Плющенко. Под его руководством она надеется воплотить в жизнь свою главную мечту — победить на Олимпийских играх.