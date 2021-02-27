«Ещё не очень»: Косторная не впечатлила сына Плющенко

https://static.news.ru/photo/b5098e42-79c3-11eb-98d9-96000091f725_660.jpg Алёна Косторная Фото: vk.com/kostornaiateam

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, известный как Гном Гномыч, перечислил имена фигуристов, которые его вдохновляют.

Кто из спортсменов меня вдохновляет больше всех? Папа. Кто ещё? Саша Трусова. Алёна Косторная ещё не очень, но она тоже классная фигуристка, — рассказал он порталу Olympic Channel.

Ранее знаменитый фигурист Евгений Плющенко серьёзно наказал своего сына Сашу за опоздание на тренировку. Восьмилетний Гном Гномыч должен был сделать 50 приседаний. Видео соответствующего содержания Плющенко-старший разместил в сторис в Instagram. В комментарии спортсмен подчеркнул, что «так будет с каждым», кто опоздает на тренировку.

Незадолго до этого Гном Гномыч опубликовал в Instagram видео с тренировки. Поклонники отметили, что в маске и с длинными волосами, собранными в хвостик, его можно спутать с девочкой. На кадрах Александр демонстрирует отрывок из своего номера. Он одет в чёрный спортивный костюм, перчатки и маску. Помимо восторженных отзывов, был и ряд негативных комментариев: «Так это совсем не Саша, это девчуля!», «Что у парня за хвост?», «Зарабатываешь миллионы и не можешь подстричься?»

Саша Плющенко — сын двукратного олимпийского чемпиона и продюсера Яны Рудковской. Он с малых лет занимается фигурным катанием, выступает в ледовых шоу и имеет несколько рекламных контрактов, приносящих до 12 миллионов рублей в год, писал NEWS.ru.