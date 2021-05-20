Ещё мир спасать: нужны ли Тутберидзе иностранцы

Вам тоже надоело доминирование России в женском одиночном фигурном катании? Есть выход из ситуации. Российский тренер Александр Жулин предложил Этери Тутберидзе внедрить в свою группу иностранных спортсменов. И им польза: получают ценнейшие знания, прогрессируют. И нам вроде как должно быть хорошо с конкуренцией на международном уровне. Действительно ли это хорошее решение? Оцениваем предложение Жулина.

Ни для кого не секрет, что Этери захватила женское катание. Уже несколько лет по большому счёту только фигуристки из её группы доминируют во всём мире. И сколько бы мы ни придумывали себе конкуренток в лице японок и американок, действительность такова (вспомните последний чемпионат мира), что бороться с Россией и, в частности, с девочками Тутберидзе практически невозможно. А в следующем году с учётом возвращения всех «беглянок» конкуренция умрёт окончательно: пять фигуристок из шести, представленных в основном составе сборной России — представительницы «Хрустального».

И Жулин прав: многие конкуренты могут потерять мотивацию, если поймут, что не могут ничего противопоставить нашим девочкам. В перспективе такое положение дел может привести к катастрофе, но предложение Александра тоже не решение проблемы. Уж слишком много подводных камней у возможной фигурнокатательной эмиграции. Причём с обеих сторон.

Сторона России

Ну, начнём с самого очевидного. Скажите, пожалуйста, куда Тутберидзе ещё иностранных фигуристов? У неё своих подопечных вагон и маленькая тележка. Хоть раздавай. А раздавать не получается, фигуристы к ней возвращаются по принципу бумеранга.

Сейчас на катке в «Хрустальном» объективно нет мест (это не наши выдумки, а информация, подтверждённая многими источниками). Да и с учётом того, что Тутберидзе взяла к себе впервые парников, ей как минимум на ближайший год вызовов будет достаточно. К слову, иностранные ученики в её коллективе тоже присутствуют. Морис Квителашвили из Грузии, Элизабет Турсынбаева из Казахстана.

Следовательно, в международную фигурнокатательную повестку она тоже вносит определённую лепту. Если бы она хотела ещё больше усилить своё международное влияние, то давно разбавила бы ряды «Хрустального» иностранными фигуристами. Но видимо, пока такого запроса со стороны Тутберидзе нет. Своих учеников действительно хватает.

Да и представьте, какой бы была реакция в нашем обществе, если бы Тутберидзе взяла к себе наших прямых конкурентов американцев и готовила бы их наравне с остальными. Эту жертвенность никто бы не заценил. Незамедлительно посыпались бы упрёки в предательстве, в отсутствии уважения к стране, в которой ты стал на ноги и так далее. У нас даже переход учениц из одной группы в другую воспринимается как смертный грех, а тут и подавно нашли бы к чему придраться. Особенно если бы американки из группы Тутберидзе наравне рубились с нашими (но это, конечно, разговоры из параллельной реальности).

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Сторона иностранных фигуристов

Во многих странах (особенно в США) совсем другой метод подготовки спортсменов, другая система выстраивания отношений между тренером и учеником. Там на учеников не поднимают голос на постоянной основе, там не выгоняют с тренировок, там в принципе не бегают за спортсменами, не заставляют что-либо делать. Тебе нужно, ты выкладываешься по полной, нет — твоё дело. Поэтому как бы ни была высока потребность в медалях, успехе и признании, не все способны подстроить себя под систему Тутберидзе.

И это мы ещё не сказали об объёме нагрузок, который даёт Тутберидзе. Справиться со всеми требованиями Этери — не самая простая задача на свете. Сколько от неё уходило фигуристов с формулировками, что им «некомфортно» — даже и не счесть. Один из последних ярких примеров с участием как раз иностранного фигуриста. В прошлом году на стажировку к Этери приезжал японец Сёма Уно. Так вот, серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратного чемпиона Японии и обладателя многих других весомых достижений хватило всего лишь на 15 дней. Поэтому не для всех иностранцев Тутберидзе — это удобный вариант.

Впрочем, это не самый важный аргумент в этой истории. Важно понимать, что одна Тутберидзе не исправит всех проблем. Это комплексный процесс. В стране должен быть интерес к фигурному катанию, местные тренеры должны постоянно прокачивать себя, получать новые знания, в том числе и у других иностранных коллег. Должны быть созданы оптимальные условия для подготовки (у Японии и Америки в плане условий, конечно, проблем меньше всего), должны быть определённые привилегии у спортсменов (в том числе денежные). Одна высадка десанта иностранных фигуристов в «Хрустальном» не способствует увеличению конкуренции на международной арене. По крайней мере, в продолжительной перспективе.

Но помочь иностранцам Тутберидзе всё-таки может. В межсезонье двери многих спортивных клубов открыты и почти любой спортсмен может пройти стажировку. Та же Тутберидзе не раз принимала ребят из других стран. В «Хрустальный» приезжал ранее упомянутый Сёма Уно, турок Басар Октар и ряд других спортсменов из Венгрии, Китая и т. д. Подобные стажировки — это действительно хороший интерактив, который позволяет получить много полезных знаний. И на данном этапе это, пожалуй, единственная здравая коллаборация между Этери и иностранными фигуристами.