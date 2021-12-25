«Ещё далеко до Тутберидзе»: Тарасова о тренерской работе Плющенко

Заслуженный тренер СССР заявила, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ещё не готов составлять достойную конкуренцию Этери Тутберидзе, сообщает ТАСС.

Я не считаю, что Плющенко и Тутберидзе соревнуются, ему ещё до этого далеко. У него хорошие девочки, он хорошо работает. Надо ли ещё поработать? Не то слово, — сказала Тарасова.

На чемпионате России все три фигуристки Этери Тутберидзе отобрались на Олимпиаду. По итогам двух программ золотую медаль завоевала Камила Валиева (283,48), серебряную — Александра Трусова (248,65), бронзовую — Анна Щербакова (239,56). Ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва стала шестой.

Ранее сообщалось, что продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала, что баллы ученицы их академии Софьи Муравьёвой по итогам короткой программы на чемпионате России были сняты после протеста со стороны «Хрустального». Она считает, что судьи поступили незаконно.