Ершова стала серебряным призёром ЧЕ по тяжёлой атлетике

https://static.news.ru/photo/6625faaa-9560-11eb-8dd6-96000091f725_660.jpg Светлана Ершова Фото: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

На чемпионате Европы по тяжёлой атлетике, который сейчас проходит в Москве, Светлана Ершова заняла второе место в весовой категории до 55 кг.

Ершова в сумме показала результат 200 кг (88 кг в рывке + 112 кг в толчке). На первое место вышла украинка Камила Конотоп (208), на третье — бельгийка Нина Стерк (197).

27-летняя россиянка завоевала также серебряную медаль на чемпионате Европы 2019 года, тогда она показала суммарный результат 198 кг (90+108). На этом чемпионате сборная России завоевала 11 медалей (3 золота, 5 серебра и 3 бронзы). Золотые награды на счету Анастасии Романовой (до 71 кг), Ксении Пасхиной (до 81 кг), Татьяны Кашириной (более 87 кг). Серебряные медали, помимо Ершовой, выиграли Егор Климонов (до 96 кг), Кристина Соболь (до 49 кг), Диана Мстиева (до 87 кг) и Татьяна Агеева (до 59 кг). Бронза — у Родиона Бочкова (до 109 кг), Кристины Новицкой (до 55 кг) и Александры Козловой (до 59 кг).

Как писал NEWS.ru, в 2018 году Светлана Ершова одержала победу на чемпионате России по тяжёлой атлетике, проходившем в Ростове-на-Дону. Она стала обладательницей золотой медали в категории до 53 кг. Спортсменка по сумме двух видов (рывок+толчок) подняла 187 кг. Также она выиграла награды высшей пробы в упражнении «рывок» (87 кг) и в упражнении «толчок» (100 кг). Серебряная награда досталась Кристине Соболь (181 кг в сумме), бронза — у Ирины Баймулкиной (172 кг).