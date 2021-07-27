Эрнст объяснил проблемы с трансляциями Олимпиады в Крыму

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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал проблемы в Крыму с неэфирными трансляциями Олимпиады. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, трансляции Олимпиады в Интернете на территории Крыма блокируются официальным вещателем OBS (Olympic Broadcasting Services) по решению МОК (Международного олимпийского комитета).

Эрнст добавил, что именно МОК отвечает за геоблокировку специальных трансляций и проектов в Интернете, в том числе, на сайте Первого канала. При этом телевизионные трансляции на полуострове работают бесперебойно.

23 июля Первый канал назвал причину игнорирования Украины на церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио.