Эпидемия травм: группа Тутберидзе ужасно начинает олимпийский сезон

Начало нынешнего сезона в фигурном катании не радует хорошими новостями. Во время разминки на этапе Гран-при в Японии Дарья Усачёва получила травму после неудачного падения и была вынуждена сняться с турнира. Тем самым Даша стала очередной фигуристкой из «Хрустального», которая столкнулась с проблемами со здоровьем на старте сезона. Пожалуй, так ужасно соревновательный год в группе Тутберидзе не начинался никогда. И это в олимпийский сезон...

Роковое падение

Всё произошло очень быстро и неожиданно. Фигуристка раскатывалась перед стартом короткой программы, начала скручивать тройной флип и — бац! — падение. У Даши хватило сил, чтобы встать со льда и доехать до бортика. На этом всё. Фигуристку на руках отнесли в подтрибунное помещение. Усачёва не могла сдержать слёз.

Естественно, продолжить соревноваться Дарья не могла. Ей пришлось сняться с этапа Гран-при Японии. Таким образом, фигуристка лишилась возможности отобраться на финал серии. Впрочем, это сейчас совсем не важно.

Всё серьёзно?

Слёзы Усачёвой и то, как её на руках унесли с катка, сразу натолкнули на неприятные мысли о характере повреждения. Впрочем, поначалу тренерский штаб Тутберидзе постарался немного разрядить обстановку. Даниил Глейхенгауз, хореограф «Хрустального», который по случайному стечению обстоятельств оказался комментатором соревнований в Японии, отметил, что фигуристка ранее не испытывала проблем со здоровьем — беспокоили только мышечные повреждения.

Видно, что она шла на тройной флип, сделала бабочку, видно, что во время отрыва, в воздухе почувствовала болевые ощущения. Больно и тяжело на это смотреть. Хочется пожелать Даше здоровья. Серьёзных проблем со здоровьем у неё не было, были небольшие мышечные повреждения, как у всех спортсменов, — сказал он в эфире Первого канала.

Но вскоре после этого в средствах массовой информации стали появляться менее приятные новости. Сначала источник «Матч ТВ» сообщил, что Усачёва испытывала проблемы с мышцами бедра и с пахом перед стартом этапа Гран-при в Японии, из-за чего не могла в полном объёме тренироваться. То есть проблемы со здоровьем перед турниром всё-таки были. Но ужасно другое — диагноз фигуристки. По предварительным данным, Усачёва заработала перелом бедра. Первый канал также сообщил об этой травме.

Дарья Усачёва Сергей Бобылев/ТАСС

У федерации, впрочем, своя версия на этот счёт. На сайте ФФККР появилась информация о том, что у спортсменки произошёл отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги. Кому верить в данной ситуации — непонятно. Тренерский штаб пока молчит...

Если всё именно так, как говорят в СМИ (речь идёт о переломе бедра), то это большая драма для всех (в первую очередь для самой Даши, конечно). Ни о каком восстановлении до чемпионата России, на котором состоится отбор к Олимпиаде, не может быть и речи.

Проклятая Япония

Вообще турнир в Японии для сборной России начался с самого начала не лучшим образом. За неделю до старта стало известно, что в Токио не сможет поехать Александра Трусова. Также из-за травмы. В чём кроется характер повреждения, до сих пор неизвестно. Кто-то говорит о стрессовом переломе стопы, кто-то эту информацию опровергает. Однако в любом случае понятно, что Русская Ракета не снялась бы с турнира при незначительном повреждении.

На данный момент известно, что Трусова вернётся к тренировкам на следующей неделе и сосредоточится на подготовке к главному старту сезона после Олимпиады. Очень хотеться надеяться, что после полноценного обследования Усачёвой станет понятно, что травма носит не столь критический характер, чтобы фигуристка также имела возможность подготовиться к ЧР.

Тревожный звоночек

А вообще ситуация, которая складывается в сборной России и в группе Тутберидзе в частности, не может не настораживать. Только в одной группе Этери Георгиевны за пару месяцев с травмами столкнулись три фигуристки, три претендентки за поездку в Пекин. В межсезонье Анна Щербакова получила травму пальца ноги, потом шли разговоры о некоторых проблемах с шей. История с шеей и тейпами так и осталась нераскрытой. Но чтобы там ни было очевидно, что какие-то проблемы со здоровьем у фигуристки точно есть по-прежнему. На это чётко намекает её форма на старте сезона. Аня до сих пор выполняет упрощённый контент на соревнованиях. Это явно не просто так.

Анна Щербакова Dmitry Golubovich/Global Look Press

Про загадочную травму Трусовой мы уже сказали. Теперь к этому дуэту ещё добавилась Усачёва. Такой эпидемии травм в группе Тутберидзе не было никогда.

В сборной тоже проблем хватает. Достаточно будет пальцев одной руки, чтобы пересчитать фигуристов, которые начали сезон без травм, без болезней. Какую дисциплину ни возьми, всюду одни болеющие, восстанавливающиеся.

Тем временем до Олимпиады остаётся три месяца. За нашу сборную по фигурному катанию становится день ото дня всё тревожней.