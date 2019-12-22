Тренерский штаб сборной России определил состав национальной команды, которая выступит на чемпионате Европы по шорт-треку 2020 года.
В состав женской сборной России вошли Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Евгения Захарова, Екатерина Константинова и Эмина Малагич.
У мужчин на чемпионат Европы точно поедут Семён Елистратов и Александр Шульгинов. По всей вероятности, на турнире выступит Павел Ситников. Ещё два человека для эстафеты будут определены позже,
Чемпионат Европы 2020 года пройдёт в венгерском городе Дебрецен 24–26 января.
Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов будет готовиться к предстоящему чемпионату Европы 2020 года со сборной Венгрии.
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