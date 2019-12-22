https://static.news.ru/photo/1a171c66-24d2-11ea-a89d-fa163e074e61_660.jpg Семён Елистратов Фото: Tonello Abozzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тренерский штаб сборной России определил состав национальной команды, которая выступит на чемпионате Европы по шорт-треку 2020 года.

В состав женской сборной России вошли Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Евгения Захарова, Екатерина Константинова и Эмина Малагич.

У мужчин на чемпионат Европы точно поедут Семён Елистратов и Александр Шульгинов. По всей вероятности, на турнире выступит Павел Ситников. Ещё два человека для эстафеты будут определены позже, сообщил старший тренер мужской национальной команды Владимир Григорьев ТАСС.

Чемпионат Европы 2020 года пройдёт в венгерском городе Дебрецен 24–26 января.

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов будет готовиться к предстоящему чемпионату Европы 2020 года со сборной Венгрии.