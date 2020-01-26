https://static.news.ru/photo/03eaeae0-4056-11ea-b7dd-fa163e074e61_660.jpg Семён Елистратов Фото: Soenar Chamid/AFLO/Global Look Press

Российский спортсмен Семён Елистратов стал победителем чемпионата Европы по шорт-треку на дистанции 3000 метров.

Елистратов преодолел дистанцию за 4 минуты 57,674 секунды. Второе место занял бельгиец Стейн Десмет (4.57,721), бронзу завоевал голландец Ицхак де Лат (4.57,766).

Также Елистратов стал бронзовым призёром турнира на дистанции 1000 метров.

Ранее российский спортсмен Семён Елистратов занял третье место на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в венгерском Дебрецене. Первые два места заняли хозяева турнира Шаолин Сандор Лю и Шаоан Лю, писал NEWS.ru.