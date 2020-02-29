Российский биатлонист Матвей Елисеев завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате Европы, который проходит в Белоруссии.
Победитель преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 46,4 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял Андрей Расторгуев из Латвии (+4,1; 1), третьим стал норвежец Александер Фьелд Андерсен (+25,5; 1).
Россиянин Карим Халили занял восьмое место (+38,8; 1), Кирилл Стрельцов — девятое (+43,8; 1), Никита Поршнев — 11-е (+54,7; 1), Василий Томшин — 27-е (+1.35.0; 2), Эдуард Латыпов — 28-е (+1.35,6; 3).
Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгения Павлова стала обладательницей золотой медали в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в Минске. В дебюте новой дисциплины на континентальном первенстве она без ошибок прошла все четыре огневых рубежа с результатом 16.31,8 секунды и опередила на 2,8 секунды серебряного призёра украинку Елену Пидгрушную. Бронзовую медаль завоевала француженка Хлои Шевалье.
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