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Российский биатлонист Карим Халили рассказал, что именно помешало ему хорошо выступить в спринтерской гонке на чемпионате Европы, который проходит в Белоруссии.

Сегодня я сам ошибся с выбором лыж, надо было бежать на другой структуре. У меня были сомнения по этому поводу. На первом круге, когда услышал свой проигрыш, меня это очень...