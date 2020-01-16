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Российский биатлонист Александр Логинов ответил на критику старшего тренера мужской сборной Сергея Белозёрова, который обвинил спортсмена в быстрой стрельбе.

Я лучше всех знаю, как мне стрелять и в каком темпе. Знаю за счёт чего отыгрываю эти секунды на рубеже. Я всегда стреляю по-своему самочувствие и своей задумке, — сказал...