Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Сегодня допустил тактическую ошибку. Пошёл не в своём темпе за Жакленом на втором круге и немного не хватило сил на финиш. Последний круг у меня самый слабый, но когда я пробовал начинать поспокойнее, общий результат был хуже, — сказал Елисеев журналистам.
Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен