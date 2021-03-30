Елисеев рассказал о двух курьёзных случаях в победном спринте

https://static.news.ru/photo/f2abca50-91fe-11eb-8d2a-96000091f725_660.jpg Матвей Елисеев Фото: vk.com/matvey_e

Матвей Елисеев рассказал о приключениях, которые сопровождали его по ходу победного спринта на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Спортсмен одержал победу в свой день рождения. Ему исполнилось 28 лет.

Гонка прошла не без приключений. Я сначала забыл наклеить набедренные номера. Когда судья спросил у меня перед стартом, где они, я побежал в вакс-кабину за ними. Размялся я очень активно, но это несильно сказалось на гонке. Ещё у меня обойма сломалась. Я первый раз такое видел. Патроны вылетели, но с этим я справился. Сразу обратил на это внимание, поднял руку и мне тут же принесли готовую обойму. Спасибо за это тренерам. Потерял на этом не больше трёх секунд, потому что всё подготовили заранее, — приводит слова Елисеева спецкор NEWS.ru

Также Елисеев рассказал, что надеялся на появление глянца на трассе, поэтому заявился в третью стартовую группу и эта тактика оказалась верной.

Как сообщал NEWS.ru, призёр чемпионата мира по биатлону Эдуард Латыпов прокомментировал своё третье место в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.