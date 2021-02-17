Елисеев рассказал, как Фуркад может опустошить бюджет российского биатлона

Российский биатлонист Матвей Елисеев оценил идею пригласить легендарного французского биатлониста Мартена Фуркада поработать со сборной России.
Думаю, что опустошить бюджет, которого и так не хватает, он может. Иностранные специалисты дорого обходятся. Подход к подготовке в России и за рубежом сильно различается. Если они в месяц на сборе проводят неделю или дней десять, то в России сидишь 25 дней и, дай бог, пять дней дома. Конечно, это было бы интересно, но вопрос в том, насколько бы он нам подошёл, — приводит слова Елисеева ТАСС.
Накануне в индивидуальной гонке Елисеев занял 61-е место, допустив три промаха.
Как писал NEWS.ru, cтарший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский подверг критике самостоятельную подготовку к сезону прошлогодних лидеров команды Александра Логинова и Матвея Елисеева.
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