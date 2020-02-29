В Раубичах чувствую себя как дома, потому что это близко к Москве и здесь меня поддерживают много российских болельщиков. Чемпионат мира сложился для меня неудачно, поэтому здесь я хотел реабилитироваться и рад выиграть золотую медаль чемпионата Европы. О победе не думал, потому что промах — это всегда плохо. Я знал, что Андрей [Расторгуев] близко ко мне и старался удержать преимущество над ним, — сказал Елисеев журналистам.