Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свою победу в спринтерской гонке на чемпионате Европы, который проходит в Белоруссии.
В Раубичах чувствую себя как дома, потому что это близко к Москве и здесь меня поддерживают много российских болельщиков. Чемпионат мира сложился для меня неудачно, поэтому здесь я хотел реабилитироваться и рад выиграть золотую медаль чемпионата Европы. О победе не думал, потому что промах — это всегда плохо. Я знал, что Андрей [Расторгуев] близко ко мне и старался удержать преимущество над ним, — сказал Елисеев журналистам.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Елисеев завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате Европы. Победитель преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 46,4 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял Андрей Расторгуев из Латвии (+4,1; 1), третьим стал норвежец Александер Фьелд Андерсен (+25,5; 1).
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