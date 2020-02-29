https://static.news.ru/photo/9aecc1b8-5adf-11ea-8264-fa163e074e61_660.jpg Матвей Елисеев Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на чемпионате Европы, который проходит в Белоруссии.

Последний круг очень тяжело дался, надо прибавлять. В первой гонке мне было катастрофически тяжело. Может это адаптация из-за того, что мы были долго в горах. Сегодня было комфортнее. Добегать сезон я смогу, состояние улучшается, — сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее NEWS.ru сообщал, что второй номер мужской сборной России по биатлону Матвей Елисеев оказался самым титулованным участником первой дисциплины чемпионата Европы, который открылся в Белоруссии. Однако россиянин неудачно выступил в квалификации суперспринта и стал единственным членом сборной, не пробившимся в финал. Лучший результат в национальной команде показал Карим Халили, занявший седьмое место.