Российский биатлонист Матвей Елисеев заявил, что скольжение в гонке с общего старта на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Усложнился круг из-за того, что мы с самого низа до самого верха сплошным подъемом шли. Ни единой секунды расслабления — это очень сложно, еще и скольжение ужасное, — сказал Елисеев «Матч ТВ».
Ранее NEWS.ru писал о том, что норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии. Второе место занял француз Эмильен Жаклен, третье – немец Арнд Пайффер. Россиянин Матвей Елисеев занял 16-е место, Эдуард Латыпов финишировал 28-м.
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