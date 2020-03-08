https://static.news.ru/photo/d0f0c15c-6164-11ea-856b-fa163e074e61_660.jpg Матвей Елисеев Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российский биатлонист Матвей Елисеев заявил, что скольжение в гонке с общего старта на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Усложнился круг из-за того, что мы с самого низа до самого верха сплошным подъемом шли. Ни единой секунды расслабления — это очень сложно, еще и скольжение ужасное, — сказал Елисеев «Матч ТВ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии. Второе место занял француз Эмильен Жаклен, третье – немец Арнд Пайффер. Россиянин Матвей Елисеев занял 16-е место, Эдуард Латыпов финишировал 28-м.