Матвей Елисеев стал лучшим из россиян в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе. С чистой стрельбой он занял четвёртое место в спринте. Победу в спринте одержал француз Мартен Фуркад, не допустивший также ни одного промаха. В интервью после гонки он рассказал о восстановлении между этапами, сложных погодных условиях в Оберхофе, победе над ветром в стрельбе стоя, аварии на Рождественской гонке в Гельзенкирхене и поделился ожиданиями от оставшихся гонок этапа.

— Сегодня трасса была сильно разбита?

— Не очень. Её плотно посыпали селитрой, поэтому бежалось по ней хорошо. Конечно, на ней куча камней и песка, но в остальном она хорошо подготовлена.

— Про камни и песок говорили ваши товарища по команде Евгений Гараничев и Александр Логинов. Они даже поцарапали лыжи, а вы?

— Я ещё не успел посмотреть, сил на это не было. Но ощущений, что наезжаю на камни, у меня по ходу гонки не было.

— На пристрелке вы уехали чуть пораньше, потому что замёрзли. Не было ощущения, что не успели пристреляться?

— Не было. Всё было отлично. Просто у меня такой стиль. Иногда могу делать так и закончить пристрелку пораньше.

— Это связано с тем, что есть уверенность в своих силах?

— Я сейчас научился достаточно хорошо оценивать ветер. Мне не всегда нужно в центр стрелять на пристрелке. Просто достаточно понять, как ветер влияет на пулю.

— Вы заканчивали гонку в дождь. Чувствовалось, что скольжение стало хуже?

— Я думаю, это больше сказалось на тех, кто финишировал позже. На мне это не успело сказаться.

— Если завтра такая же погода будет на эстафете, четвёртый этап будет совершенно убитым?

— Да эстафета пройдёт ещё и после женской гонки, что усложнит нашу задачу. Там условия будут совсем другие. Но хорошо, что там все стартуют одновременно, поэтому ни у кого нет особого преимущества.

— Если такая толпа пойдёт со старта на привычном вам первом этапе, будет иметь значение выбор позиции на трассе слева или справа?

— Тактическая игра будет очень важна. Но важнее, кому первому на спуск ехать, чем кому где встать.

— Спуски и на хорошей трассе здесь быстрые и сложные. Сейчас они не стали экстремальными?

— Трассу чуть-чуть изменили. Самый опасный спуск убрали и хорошо всё засыпали селитрой. Было всё нормально.

— Как вы провели время между этапами. В Ле Гран Борнане ваша гоночная форма вызывала беспокойство, а здесь у вас седьмой результат по скорости на лыжне. Какую вы проделали работу и за счёт чего восстановились?

— У нас межсборье было скомканным из-за рождественской гонки. После неё у меня было два дня чтобы отдохнуть, а 1 января мы вылетели на сбор в Обертиллиах, где чувствуется высота. В таких случаях первые два-три дня можно что-то делать активно, а потом нужно отдыхать. Из-за условий высоты мне пришлось откатываться, хотя лучше бы наоборот сначала откататься, а потом сделать какую-то работу.

— После въезда в забор в Гельзенкирхене ваши лыжи уцелели?

— Да. Они уехали под забор, поэтому не сломались.

— А сами уцелели?

— Да, немножко порвал перчатку и ботинок, но не более того. Со мной всё в порядке.