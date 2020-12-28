Елисеев и Павлова выиграли биатлонную Рождественскую гонку

https://static.news.ru/photo/0cf5df02-4940-11eb-95d5-fa163e074e61_660.jpg Евгения Павлова Фото: vk.com/zheniya_pavlova

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Евгения Павлова одержали победу в традиционном парном соревновании World Team Challenge, более известном в России как Рождественская гонка.

Россияне сначала одержали победу в прологе и завоевали первую стартовую позицию в основной гонке, а затем удержали преимущество и там. Второе место занял немецкий тандем Франциска Пройсс / Симон Шемпп, а тройку лучших замкнула ещё одна немецкая пара Денизе Херрман и Бенедикт Долль.

Россияне в пятый раз выиграли это соревнование, которое проводится с 2002 года. В этом году оно, в связи с пандемией коронавируса, прошло впервые без зрителей вместо футбольной «Фелтинс-Арены» в Гельзенкирхене на легендарном биатлонном стадионе в Рупольдинге.

Как сообщал NEWS.ru, к провальным результатам российских биатлонистов на международных соревнованиях привела абсолютная безграмотность тренерского штаба. Такое резкое мнение высказал четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.