https://static.news.ru/photo/58f7a070-40e0-11ea-b911-fa163e074e61_660.jpg Сергей Елевич Фото: bckhimki.com

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич, лично знавший легенду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, назвал его величайшим.

Все люди должны жить, а не умирать. Это очень печальная новость, но, к сожалению, это жизнь, ничего не сделаешь. Это один из лучших игроков, которые когда-либо существовали в истории баскетбола. Он величайший, — сказал Елевич корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, бывший главный тренер баскетбольного клуба «Химки» признался, что 41-летний атакующий защитник был очень отзывчивым и преданным человеком.

Я знал его лично много лет, он был очень отзывчивым человеком по отношению к окружающим, хоть его характер был достаточно непростой. Но все лидеры такие. Он был очень предан своим друзьям. Остаётся только сожалеть. Мне очень жаль, что люди просто уходят из-за трагических случайностей. Очень тяжело это воспринимать. И я уверен, весь баскетбольный мир до конца не может в это поверить, потому что ушла настоящая легенда, — утверждает он.

41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в Академию на баскетбольную тренировку.

Причины падения Sikorsky S-76 остаются неизвестными.

В течение 20 сезонов Брайант защищал цвета одного клуба — «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять титулов чемпиона НБА и 18 раз принял участие в Матче звёзд.

Заслуженный тренер России, призёр Олимпийских игр по баскетболу Станислав Ерёмин назвал смерть Брайанта трагедией всего мирового спорта, ранее писал NEWS.ru.