Вяльбе с семьёй станцевала под песню группы Little Big

Президент Федерации лыжных гонок России, олимпийская чемпионка Елена Вяльбе станцевала под песню Uno группы Little Big во время карантина.
А как проходит ваша самоизоляция? — написала Вяльбе под видео, которое она опубликовала на своей странице в Instagram.
Вяльбе — трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, пятикратная победительница общего зачёта Кубка мира и 14-кратная чемпионка мира. В 2010 году была избрана на пост президента Федерации лыжных гонок России, дважды переизбрана на должность (в 2014 и 2018 годах). Также Вяльбе является тренером сборной России по лыжным гонкам.
Ранее сообщалось, что фильм о Вяльбе начнут снимать в марте 2020 года в Магаданской области, писал NEWS.ru.
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