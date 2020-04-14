Вяльбе с семьёй станцевала под песню группы Little Big

https://static.news.ru/photo/1a69bb42-7e4b-11ea-95c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России, олимпийская чемпионка Елена Вяльбе станцевала под песню Uno группы Little Big во время карантина.

А как проходит ваша самоизоляция? — написала Вяльбе под видео, которое она опубликовала на своей странице в Instagram.

Вяльбе — трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, пятикратная победительница общего зачёта Кубка мира и 14-кратная чемпионка мира. В 2010 году была избрана на пост президента Федерации лыжных гонок России, дважды переизбрана на должность (в 2014 и 2018 годах). Также Вяльбе является тренером сборной России по лыжным гонкам.

Ранее сообщалось, что фильм о Вяльбе начнут снимать в марте 2020 года в Магаданской области, писал NEWS.ru.