«Элегантно, красиво, без страха»: Шарапова оценила победу гимнасток на ОИ
Михаил Потапов
Михаил Потапов
16:21, 27 июля 2021
Мария ШараповаФото: mariasharapova/instagram.com
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Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова оценила выступление женской сборной России по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио. Пост она опубликовала на своей странице в Twitter.
Красиво, элегантно и без страха, — написала Шарапова.
Во вторник, 27 июля, российские гимнастки Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова в финале командного многоборья по спортивной гимнастике впервые в истории завоевали золотую медаль Олимпиады.
У России стало 18 медалей в общем зачёте: семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовых.