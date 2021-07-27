«Элегантно, красиво, без страха»: Шарапова оценила победу гимнасток на ОИ

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина в разговоре с NEWS.ru прокомментировала первое место сборной России в женском командном многоборье.

Я очень рада за девчонок. Было очевидно, что если они пройдут всё достойно, то победа будет нашей. Даже перед последним видом я была уверена, что девочки соберутся и всё доделают....