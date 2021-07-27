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«Элегантно, красиво, без страха»: Шарапова оценила победу гимнасток на ОИ

16:21, 27 июля 2021
«Элегантно, красиво, без страха»: Шарапова оценила победу гимнасток на ОИ Мария Шарапова Фото: mariasharapova/instagram.com
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Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова оценила выступление женской сборной России по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио. Пост она опубликовала на своей странице в Twitter.

Красиво, элегантно и без страха, — написала Шарапова.

Во вторник, 27 июля, российские гимнастки Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова в финале командного многоборья по спортивной гимнастике впервые в истории завоевали золотую медаль Олимпиады.

У России стало 18 медалей в общем зачёте: семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовых.

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