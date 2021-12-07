Экс-ученица Тутберидзе получила работу тренера в 16 лет

Фигуристка Алёна Канышева стала тренером в Лиге фигурного катания. Как сообщили в аккаунте организации в Instagram, 16-летняя спортсменка будет работать со старшей и младшей спортивными группами.

Друзья! Спешим поделиться отличными новостями! К нашей тренерской команде присоединилась солнечная и энергичная Канышева Алёна Дмитриевна. Она будет помощником тренеров на филиале «Молодёжка», — говорится в сообщении.

Канышева является воспитанницей Этери Тутберидзе, под руководством которой выступала в женском одиночном катании. С 2018 года она стала принимать участие в соревнованиях танцевальных пар. Спортсменка является КМС по фигурному катанию, членом юниорской сборной России по фигурному катанию в одиночном виде, бронзовым призёр финала Гран-при среди юниоров.

Ранее президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что продюсер Яна Рудковская завидует тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Он предложил продюсеру сначала добиться тех же результатов, что и Тутберидзе, а затем уже критиковать.