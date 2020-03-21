https://static.news.ru/photo/42bd651c-6c30-11ea-b88f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший тренер сборных СССР и РФ Александр Привалов считает, что российскому биатлону необходимы серьёзные изменения.

В биатлоне надо делать революцию, потому что терпеть это дальше уже невозможно. Призывая к изменениям, я говорю не лично о президенте Союза биатлонистов России Владимире Драчёве, а о том, что есть серьёзные проблемы во всём, — цитирует Привалова ТАСС.

Специалист подчеркнул, что необходимо менять методику подготовки спортсменов, а также выразил мнение, что в российской команде не хватает единства.

Ранее правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло решение наделить вице-президента организации Валерия Польховского полномочиями по проведению заочного заседания тренерского совета СБР. Весь тренерский состав сборной России должен до 25 марта предоставить отчёты о проделанной работе в сезоне-2019/20, писал NEWS.ru.