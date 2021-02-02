Экс-тренер «Химок» оценил перспективы клуба на европейской арене

https://static.news.ru/photo/93c6dd64-656b-11eb-9621-96000091f725_660.jpg Фото: bckhimki.com

Первый главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Сергей Елевич считает, что подмосковному коллективу пора забыть о Евролиге и сконцентрироваться на чемпионате России.

О Евролиге можно не говорить, я не люблю фантастику. Выход в плей-офф просто невозможен. Сейчас снова происходит чехарда с составом, и мы не можем говорить о тех вещах, которые позволяют наладить определённую игру, потому что то один, то другой, то третий выходят из строя. Естественно, нельзя говорить о стабильности. Меня волнует, когда нет костяка. Это не позволяет собраться всему коллективу и сделать шаг, что эта команда оправилась от проблем, — сказал Елевич корреспонденту NEWS.ru.

На данный момент он не видит прогресса и не уверен, что увидит в ближайшее время. Именно поэтому необходимо делать ставку на Единую лигу ВТБ.

Конечно, хочется сохранить лицо и выступить достойно в Лиге ВТБ. Надо сохранить команду, чтобы она в дальнейшем существовала с обновлёнными игроками и тренерским штабом. Сейчас вопрос стоит только в этом. Остальное придёт. Клуб заслуживает глубокого внимания. Нам надо запастись терпением и ждать тех времён, когда команда сбалансируется и будет показывать ту игру, которую хотели бы видеть. Если они найдут баланс, то будущее есть. Но если этого не случится, то необходимо забыть, о чём мы говорим, потому что это невозможно просто. Надо на вещи смотреть реально, — утверждает он.

Ранее NEWS.ru писал, что московский баскетбольный клуб ЦСКА уступил на своей площадке немецкой «Баварии» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 66:69 (27:25, 12:15, 21:10, 6:19). Это уже третье поражение подряд для «армейцев» на домашней арене.

Главный тренер «красно-синих» Димитрис Итудис объяснил причины поражения. По его словам, первые три четверти складывались неплохо, однако последняя десятиминутка оказалась провальной.