Экс-президент IBU Бессеберг подозревается в получении взяток от России

https://static.news.ru/photo/11f78024-614f-11eb-a4e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfoto/imago sportfotodienst

Согласно докладу комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) по расследованию коррупции и допинга, есть подозрения, что бывший президент IBU Андерс Бессеберг получал взятки от российской стороны.

Так, Бессебергу в период с 2009 по 2015 год было выплачено от $200 тыс. до $300 тыс. за обеспечение защиты интересов России. Также Бессеберг, предположительно, получал подарки к праздникам, включая поездки на охоту и проституток, говорится в докладе на сайте IBU. При этом отмечается, что Бессеберг провёл кампанию по проведению чемпионата мира по биатлону — 2021 в Тюмени.

Как сообщил комиссии IBU информатор, российская сторона предлагала независимым членам конгресса IBU от €25 тыс. до €100 тыс. для голосования в поддержку Тюмени.

Ранее специальная комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) под руководством британского юриста Джона Тэйлора пришла к выводу, что бывший президент IBU и генеральный секретарь Николь Реш нарушали правила ради интересов России в вопросах антидопинга без веских оснований, писал NEWS.ru.