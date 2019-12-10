https://static.news.ru/photo/91b5bcdc-1aa5-11ea-b7e1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шляхтин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал апелляцию на своё отстранение.

Я подал апелляцию, — цитирует Шляхтина РИА Новости.

21 ноября агентство Athletic Integrity Unit (AIU), занимающееся борьбой с допингом и злоупотреблениями в лёгкой атлетике, временно отстранило от должности главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина. Регулятор обвинил Шляхтина во вмешательстве в расследование дела российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

Во время заседания Дмитрий Шляхтин подал в отставку с поста главы ВФЛА. Юлия Тарасенко была избрана исполняющей обязанности президента ВФЛА на заседании президиума организации, писал NEWS.ru.