К этому всё шло — боевое решение, общественность была готова. Не было полной неожиданностью. Конечно, я опечален, но тут делать нечего, необходимо проводить реформацию российского спорта, а именно уделить внимание подготовке резерва, обратить внимание на инфраструктуру, систему спорта, антидопинговую, прежде всего. Можно за четыре года подготовить совершенно других атлетов, новых, и построить основу будущего спорта. Периоды изоляции были и раньше, — сказал Балахничёв корреспонденту NEWS.ru.