Бывший руководитель Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв, комментируя решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил, что теперь на реформацию российского спорта есть целых четыре года.
К этому всё шло — боевое решение, общественность была готова. Не было полной неожиданностью. Конечно, я опечален, но тут делать нечего, необходимо проводить реформацию российского спорта, а именно уделить внимание подготовке резерва, обратить внимание на инфраструктуру, систему спорта, антидопинговую, прежде всего. Можно за четыре года подготовить совершенно других атлетов, новых, и построить основу будущего спорта. Периоды изоляции были и раньше, — сказал Балахничёв корреспонденту NEWS.ru.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретил России принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение в течение четырёх лет и лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала NEWS.ru, что ожидала принятия такого решения.
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