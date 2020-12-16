Экс-глава Союза биатлонистов России встал на защиту обозревателя NEWS.ru

https://static.news.ru/photo/78035664-4047-11eb-af79-fa163e074e61_660.jpg Александр Круглов Фото: NEWs.ru

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал идиотским решение Союза биатлонистов России (СБР) запрещать тренерам сборной общаться с обозревателем NEWS.ru Александром Кругловым.

СБР хочет получить монополию на информацию и правду, ограничивая доступ к команде неугодным журналистам. Я узнал, что Александру Круглову, который более десяти лет работает в биатлоне и начинал писать ещё в мою бытность президентом (СБР) запретили участвовать в пресс-конференции с тренерами, а тренерам запретили общаться с ним даже по телефону. Как говорят, инициатором этого идиотского решения выступил исполнительный директор СБР Александр Пак, который руководит информационной политикой СБР и работал в этой должности ещё в команде Кущенко, Майгурова и Барнашова. Тогда они запомнились бездарной тратой прохоровских денег и позорными результатами, — написал Тихонов на своём сайте.

Ранее СБР провёл очередную онлайн пресс-конференцию, куда не были приглашены журналисты ведущих спортивных изданий, а также журналист Круглов. В Телеграм-канале СБР подписчики также остались недовольны такой позицией союза.

Да, СБР вы катитесь на дно всё быстрее если, даже на онлайн пресс-конференции стали звать только избранных. Скоро дойдете до того, что журналистам будете вопросы рассылать которые задать надо, — написал болельщик Egor.

Круглов в своем YouTube-канале отреагировал на эту ситуацию, подчеркнув, что это было связано после очередных материалов на сайте NEWS.ru.

Если СБР хочет общаться только с лояльной прессой, а кроме меня не приглашали и представителей многих других крупных СМИ, например, Sport24, никаких проблем. Собирайте свой кружок по интересам. Слушайте лояльные вопросы, потому что кому-то могли не понравится мои вопросы на прошлой пресс-конференции, — сказал он.

Позиция автора YouTube-канала может не совпадать с мнением редакции.

Ранее бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв ответилна критику в свой адрес со стороны спецкора NEWS.ru Александра Круглова. На чемпионате мира-2020 года в Антхольц-Антерсельве (Италия) главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев попросил Круглова удалится и отказал ему в общении. По словам известного биатлонного обозревателя, который в своих материал временами выступает со справедливой критикой в адрес сборной страны, руководства СБР и Хованцева, претензии главного тренера ему абсолютно понятны.

Александр Круглов выдвинут на премию «Лучший спортивный журналист года». Круглов спортивной журналистикой занимается с 2008 года, специализируется на биатлоне и боевых единоборствах. С 2009 по 2018 год работал обозревателем портала «Чемпионат». В разное время сотрудничал с изданиями «Советский спорт», Sport24, «Лыжный спорт», журналами «Биатлон» и «Динамо». С января 2019 года штатный обозреватель NEWS.ru. В качестве журналиста работал на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, зимних Играх 2014 года в Сочи и летней Олимпиаде — 2016 в Рио-де-Жанейро. С места событий осветил свыше 100 международных и всероссийских соревнований по биатлону.