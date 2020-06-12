С экс-главы IBU сняли обвинения в сокрытии допинга у биатлонистов РФ

https://static.news.ru/photo/1120bd0c-ac94-11ea-869b-fa163e074e61_660.jpg Андерс Бессеберг Фото: imago sportfoto/imago sportfotodienst/Global Look Press

Норберт Весс, адвокат бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, заявил, что с его клиента сняты обвинения в причастности к схемам по сокрытию положительных допинг-проб у российских спортсменов.

Власти Норвегии взяли на себя только часть расследования, связанную с подозрением в коррупции. Это значит, что предполагаемое участие Бессеберга в «допинг-мошенничестве» со стороны российских спортсменов больше не будет расследоваться ни в Норвегии, ни в Австрии, — цитирует Весса TV2.

Ранее NEWS.ru сообщал, что IBU оказался втянут в коррупционный скандал, а в штаб-квартире федерации прошли обыски. По данным СМИ, Андерса Бессеберга и генерального секретаря организации Николь Реш подозревали в причастности к схемам, с помощью которых россияне уходили от ответственности за приём запрещённых препаратов.

Комментируя это, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что «IBU просто брал „грязные“ [биологические] паспорта у русских и делал их „чистыми“» и что «там точно была коррупция».