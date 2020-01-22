https://static.news.ru/photo/04881e4c-3d1c-11ea-b5e6-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Артур Гачинский рассказал о времени, когда его тренером была Татьяна Тарасова.

После работы с Татьяной Анатольевной в моем характере появились жесткость и стойкость. Когда она говорит, ей невозможно перечить. Лучше — сразу под расстрел, чем пойти против неё, — цитирует Гачинского Sport24.

Ранее Тарасова пришла на шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» и вручила букет цветов олимпийской чемпионке Алине Загитовой, которая исполняет в нём главную роль, писал NEWS.ru.