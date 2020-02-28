Экс-член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Алексей Кустов готов опротестовать избрание Евгения Юрченко президентом ВФЛА.
Я рассчитывал, что ему откажут в избрании. Проанализирую и посоветуюсь с нашими юристами насчёт этой ситуации, не исключаю, что если будет повод, я подам в суд и опротестую его избрание, — сказал Кустов корреспонденту NEWS.ru.
Делегаты внеочередной выборной конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) 28 февраля избрали новым президентом организации Евгения Юрченко, который был единственным кандидатом на пост главы.
Ранее он занимал должность вице-губернатора Воронежской области.
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, обращаясь к делегатам внеочередной выборной конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), напомнил о судьбе спортсменов, ранее писал NEWS.ru.
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