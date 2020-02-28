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Гонщиков российской велокоманды «Газпром-Русвело», принимавших участие в «Туре ОАЭ», не увозили из отеля в больницу после тестов на коронавирус.

Все гонщики находятся в отеле. В больницу их никто не увозил, — сообщили РИА Новости в пресс-службе команды. Ранее сообщалось, что одним из заболевших был гонщик российской команды. Однако позже...