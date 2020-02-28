Экс-член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Алексей Кустов считает, что трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене занимается не своим делом.
Ласицкене занимается не тем, чем должна. Спортсмен должен прыгать, а не лезть (в дела федерации. —NEWS.ru), не понимая куда. Мне жалко Машу, но есть очень большая вероятность, что она пропустит вторую Олимпиаду, — сказал Кустов корреспонденту NEWS.ru.
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене представит комиссию спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на заседании рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Экс-член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Алексей Кустов готов опротестовать избрание Евгения Юрченко президентом ВФЛА.
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