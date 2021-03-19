Экхофф выиграла седьмой спринт подряд на Кубке мира в Эстерсунде

https://static.news.ru/photo/06f1339a-88b0-11eb-bb14-96000091f725_660.jpg Тириль Экхофф Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф одержала победу в спринте на финальном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Для неё она стала седьмой подряд в спринте. Российские биатлонистки не смогли пробиться в десятку лучших.

Один круг штрафа не помешал Экхофф показать лучший результат в гонке — 18.44,6 секунды. На последнем круге она на 2,5 секунды опередила чисто стрелявшую итальянку Доротею Вирер. Третий результат показала ещё одна норвежка — Ингрид Тандревольд (0 промахов, +6,7 секунды).

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 16-е место (0 промахов, +38,9 секунды). Светлана Миронова показала 24-й результат (2 промаха, +52,6 секунды). Лариса Куклина финишировала 29-й (1 промах, +58,5 секунды).

Сборная России по итогам сезона уступила пятое место в Кубке наций команде Белоруссии, а потому на следующий сезон её квота будет сокращена с шести до пяти спортсменок.

Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев обвинил норвежских биатлонистов в краже медалей у чистых спортсменов и предложил ввести на год мораторий на применение запрещённых препаратов по терапевтическим исключениям.