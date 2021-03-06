Экхофф выиграла пятый спринт подряд на Кубке мира по биатлону

https://static.news.ru/photo/8f8ab8d2-7e6c-11eb-ac81-96000091f725_660.jpg Тириль Экхофф Фото: LiveMedia/Marco Todaro/Global Look Press

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф одержала победу на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место, преодолев дистанцию с одним кругом штрафа за 18.48,4 минуты. Лучший результат в российской команде показала Ульяна Кайшева, занявшая 13-е место.

Для норвежки эта победа стала пятой подряд в спринтерских гонках в этом сезоне, включая чемпионат мира в Поклюке. Второе место заняла украинка Юлия Джима, которая с чистой стрельбой уступила победительнице 9,3 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялась итальянка Лиза Виттоцци (0 промахов, +15,0), для которой это первое призовое место в сезоне.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, которая заняла 13-е место (1 промах, +41,4 секунды). Светлана Миронова заняла 24-е место (2 промаха, +1.09,0).

Как сообщал NEWS.ru, сборная России по биатлону в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.