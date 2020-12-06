Экхофф выиграла преследование в Контиолахти

https://static.news.ru/photo/7116f8ba-37d2-11eb-a70a-fa163e074e61_660.jpg Тириль Экхофф Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф благодаря безупречной стрельбе одержала победу в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Контиолахти с результатом 31.05,9.

В борьбе за вторую позицию норвежка Марту Улсбу-Рёйселлан (2 промаха, отставание 21,5 сек.) опередила победительницу спринта и лидера Кубка мира шведку Ханну Эберг (3 промаха, +35,4).

Лучший результат в российской команде показала Евгения Павлова, поднявшаяся с 44-го места в спринте на 13-е с одним кругом штрафа. Ирина Казакевич финишировала с тремя кругами штрафа 15-й, а Светлана Миронова с четырьмя промахами заняла 17-е место.

Как сообщал NEWS.ru, сборная Норвегии в составе Стурлы Лэгрейда, Ветле Кристиансена и братьев Тарьея и Йоханнеса Бё одержала победу в первой эстафете биатлонного сезона на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.