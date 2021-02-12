Экхофф сделала победный дубль на чемпионате мира по биатлону

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Норвежская биатлонистка Тирилль Экхофф вслед за победой в спринте завоевала золотую медаль и в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

Экхофф допустила два промаха на четырёх огневых рубежах и показала на финише результат 30.38,1 Серебряную медаль завоевала австрийка Лиза Тереза Хаузер (1 промах, +17,3 секунды), а замкнула тройку лучших француженка Анаис Шевалье-Буше (2 промаха, +33,0 секунды).

Лучшей из россиянок, как и в спринте, стала Ирина Казакевич, занявшая 23-е место (3 промаха, +2.45,7). Ульяна Кайшева финишировала 29-й (3 промаха, +3.08,0)

Как сообщал NEWS.ru, французский биатлонист Эмильен Жаклен одержал победу в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке благодаря идеальной стрельбе. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший седьмое место.