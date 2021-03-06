Экхофф оформила победный дубль в гонке преследования в Нове-Место

https://static.news.ru/photo/80a6e7c8-7f39-11eb-9bef-96000091f725_660.jpg Тириль Экхофф Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global look Press

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф вслед за победой в спринте взяла верх и в гонке преследования на 10 км на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место.

Экхофф допустила три промаха на четырёх огневых рубежах и показала результат 27.28,0 секунды. Второе место заняла немка Денизе Херман (1 промах, +24,0 секунды), а замкнула тройку лучших норвежка Марте Рёйселлан (3 промаха, +29,9 секунды), выигравшая спринтерскую дуэль у шведки Линн Перссон и немки Франциски Пройсс.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 14-е место с тремя промахами. Ульяна Кайшева, также промахнувшаяся трижды, финишировала 21-й. Евгения Павлова с одним промахом поднялась с 54-го места в спринте на 23-е в гонке преследования.

Как писал NEWS.ru, российский биатлонист Эдуард Латыпов занял десятое место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место. Он допустил один промах последним выстрелом и уступил победителю, французу Симону Дестьё, 37,2 секунды.