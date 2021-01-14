https://static.news.ru/photo/70bf9e2e-5679-11eb-8292-fa163e074e61_660.jpg Тирилль Экхофф Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Норвежская биатлонистка Тирилль Экхофф одержала третью подряд победу на Кубке мира в Оберхофе. Россиянки не смогли побороться даже за место в десятке лучших.

Экхофф с одним промахом в стрельбе стоя опередила на последнем круге Доротею Вирер и одержала победу с результатом 22.33,8. Второе место заняла Вирер, с чистой стрельбой уступившая 9,3 секунды победительнице. Замкнула тройку лучших австрийка Лиза Тереза Хаузер (0 промахов, +12,6 сек), для которой это третье подряд попадание на третью ступень пьедестала.

Лучший результат в российской борной показала Ульяна Кайшева, занявшая 19-е место (1 промах, +1.11,5 сек.). Светлана Миронова финишировала 21-й (2 промаха, +1.14,3).

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