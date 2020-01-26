https://static.news.ru/photo/4b509414-4058-11ea-b96b-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Ефременкова Фото: Soenar Chamid/AFLO/Global Look Press

Российская спортсменка Екатерина Ефременкова заняла второе место на дистанции 3000 м на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в венгерском Дебрецене.

Ефременкова преодолела дистанцию за 5 минут 46,451 секунды. Золото завоевала Арианна Фонтана из Италии (5.46,150), третье место заняла её соотечественница Мартина Вальчепина (5.46,618).

Ранее российский спортсмен Семён Елистратов занял третье место на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в венгерском Дебрецене. Первые два места заняли хозяева турнира Шаолин Сандор Лю и Шаоан Лю, писал NEWS.ru. Также Елистратов стал бронзовым призёром турнира на дистанции 1000 метров и завоевал золото на дистанции 3000 метров.