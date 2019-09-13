Капитан волейбольной команды «Заречье» (Одинцово) Ольга Ефимова в эксклюзивном интервью News.ru поделилась мнением об укреплении составов в стане конкурентов и отношении к жесту временно исполняющего обязанности главного тренера сборной России Серджио Бузато.

— Как прошёл отпуск?

— Отлично. Отпуск всегда проходит хорошо. Нужно было поехать домой, увидеться со всеми родными, родственниками, немного побыть там. А затем обязательная программа — море, потому что необходимо морально отвлечься после тяжёлого сезона, полежать на пляже, насладиться солнышком.

— Куда летали, если не секрет?

— В Грецию. Впервые там побывала, очень понравилось. Мы ездили компанией, весело провели время. Успела отдохнуть и с новыми силами приступить к тренировкам.

— Готовы к старту? Как себя чувствуете?

— Чувствую себя отлично, в боевой готовности (смеётся).

— Следили за трансферной летней кампанией​ соперников?

— Конечно. Сейчас всё доступно. Интернет пестрит переходами девочек.

— Кто из команд заметно усилился, на ваш взгляд?

— «Ленинградка» в первую очередь, к ним перешла из «Уралочки» Настя Гарелик — очень сильная диагональная нападающая. Связки очень укрепила команда Аней Матиенко и Машей Перепёлкиной. Многих игроков я знаю, с некоторыми играла и могу сказать, что летом «Ленинградка» провела по-настоящему хорошую трансферную кампанию.

Ольга Ефимова Сергей Лантюхов/News.ru

— То есть никаких сюрпризов?

— Не знаю, может быть, какие-то из команд ещё не всех подписали и к началу сезона нас успеют удивить. Но я думаю, что основные волейболистки уже в новых командах.

— «Динамо» четвёртый год подряд становится чемпионом страны. Как изменить ситуацию?

— «Локомотив» наступает команде на пятки. В прошлом сезоне у них был достаточно сильный коллектив с хорошими легионерами — сербской связкой. Так что думаю, в новом сезоне между ними завяжется нешуточная борьба. А возможно, кто-то сыграет ещё лучше (смеётся). Посмотрим.

— Как проходят тренировки? Какие задачи поставит главный тренер?

— Как и в прошлом сезоне, главная цель — попасть в зону еврокубков. Мы будем стараться выполнить эту задачу. Мы понесли потерю некоторых основных игроков, например, Таню Юринскую, плюс капитан нашей команды ушла. Но к нам вернулись молодые девочки из аренды, которые были в Одинцово. Они очень хотят играть, выигрывать. И я надеюсь, что мы сумеем сплотиться перед началом сезона и покажем результат, которого все ждут.

— Не боитесь конкуренции?

— Нет (смеётся). Мы подтягиваем девчонок за собой и делимся знаниями друг с другом.

— Женский волейбол стремительно развивается, становится быстрее. Или так только кажется?

— Уже давно везде игра становится быстрее, все стараются переходить на быстрый волейбол, даже высокие игроки стараются так играть. Рост всегда являлся преимуществом, но раньше мяч сбрасывали выше и они между собой разбирались, грубо говоря. А теперь создаётся множество различных комбинаций, в которых участвуют все члены команды. Но для качественного выполнения необходим хороший приём. Всё взаимосвязано: если не будет приёма, то и не будет быстрого волейбола. Это сложно.

— Российскую команду покинул Вадим Панков. Насколько сложно будет перестроиться на новую должность Серджио Бузато, который назначен временно исполняющим обязанности главного тренера?

— Я думаю, что несильно. Он был уже при команде вторым тренером, знает всё об игроках, все нюансы, кто и на что способен, тактику построения игры. Понятно, что руководить командой — это другое, накладывается большая ответственность, но уверена, что он справится.

Ольга Ефимова Сергей Лантюхов/News.ru

— Международная федерация волейбола (FIVB) в августе открыла дисциплинарное дело в отношении старшего тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато за жест после матча с командой Южной Кореи и дисквалифицировала специалиста на три матча. Как считаете, правильное ли это решение?

— Не знаю, произошла такая забавная ситуация на самом деле. Мы все знаем, что он не хотел никого обидеть этим жестом. Но раз они приняли такое решение, значит, считают, что поступили верно. Впредь все будут думать, что делать, и можно ли применять какие-либо жесты или знаки.

— Впоследствии аргентинские волейболисты Факундо Конте, Федерико Перейру и Пабло Крера после победы над сборной Китая повторили жест Бузато и тоже оказались дисквалифицированы. Что это? Знак поддержки?

— Сложно сказать. Но это всё равно не очень красиво. Думаю, это будет уроком для всех — если вы что-то делаете, то можете понести наказание вне зависимости от статуса.

— Следующий знаковый турнир для волейбола — Кубок мира. Какие ожидания?

— Мы не очень хорошо сыграли в Европе, но я надеюсь, что наши девочки выступят всё равно лучше, чем на чемпионате Европы. Мы следили и следим за всеми играми и видели последние игры сборной. Чувствовалось, что команда настроена на победу, сыгралась, появилось понимание друг с другом. Само собой, есть много ошибок, но по настрою есть заметный прогресс. Поэтому я надеюсь, что поехав на Кубок мира, они покажут, на что способны.