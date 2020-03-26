https://static.news.ru/photo/9ca1b828-6e95-11ea-9d51-fa163e074e61_660.jpg Юлия Ефимова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Призёр Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова заявила, что решение перенести Игры-2020 на следующий год стало оптимальным выходом из ситуации.

На данный момент это оптимальный выход из ситуации. Непонятно, что будет происходить в ближайшие два-три месяца, — сказала трёхкратный призёр Олимпиады RT.

По словам Ефимовой, держать спортсменов в напряжении ещё хуже.

Как писал NEWS.ru, Международный олимпийский комитет и правительство Японии 24 марта договорились отложить Олимпийские и Паралимпийские игры на год. По предварительным оценкам, перенос обойдётся организаторам в $5,8 миллиарда.