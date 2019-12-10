https://static.news.ru/photo/05843c58-1b44-11ea-b90a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, комментируя решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России на четыре года, заявила, что с каждым годом становится всё хуже.

С каждым годом всё становилось хуже и хуже. На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане вся страна была лишена права выступать под своим флагом. Сейчас происходит почти то же самое, только всё ещё сложнее, — приводит слова Ефимовой RT.

По словам россиянки, теперь необходимо думать, как отбираться на соревнования. Ефимова также отметила, что решение WADA не стало для неё неожиданным, но она «не предполагала, что будет настолько жёстко».

Ранее трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что не согласен с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA), писал NEWS.ru.