Баскетбольная Единая лига ВТБ 27 марта примет итоговое решение по поводу оставшейся части сезона-2019/20.
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что руководство лиги и клубы в данный момент обсуждают процедуру завершения сезона в сложившейся ситуации с коронавирусом,
Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен