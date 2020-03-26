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Все участники турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в Екатеринбурге сдали тест на коронавирус, они здоровы.

Все они здоровы, у всех отрицательные анализы на коронавирус, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной шахматной федерации (FIDE). Ранее FIDE приняла решение приостановить шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге...