Олимпийская чемпионка и лучшая биатлонистка Швеции Ханна Эберг заняла второе место в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Этот результат стал для неё лучшим в текущем сезоне. В эксклюзивном интервью NEWS.ru она рассказала о своей подготовке в этом сезоне, роли Вольфганга Пихлера в нынешней шведской команде, успехе всей сборной страны в Рупольдинге и целях на заключительную часть сезона.

— Насколько проще после ветреного Оберхофа вам было справиться сегодня со стрельбой?

— Безусловно, стрелять в Рупольдинге легче в разы, чем в Оберхофе. Здесь спокойно на стрельбище, нет ветра и можно работать без ошибок. Также проще подход к огневому рубежу. Сегодня всё для меня сложилось как нужно.

— Что можете сказать о нынешней трассе?

— Трасса здесь тоже не такая сложная, менее крутые спуски. К тому же лучше ситуация со снегом, с которым нет таких проблем.

— Какую тактику вы использовали в гонке?

— Ещё перед стартом, изучив трассу, мы поняли, что не должны были терять времени на первой части круга, которая достаточно простая. Думаю, мне это неплохо удалось. Я всегда полностью отдаю все силы в гонке, но на этой трассе важную роль сыграла и тактика.

— Во время этапа Кубка мира в Анси вы заболели. Насколько сложно было потом вернуться в соревновательный ритм?

— Конечно, я очень огорчилась, когда узнала, что не смогу соревноваться во Франции. Какое-то время мне потребовалось на выздоровление, но затем я проделала хорошую работу во время рождественской паузы и смогла набрать свою лучшую форму.

Ханна Эберг Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

— После выступлений с переменным успехом в декабре у вас лучший результат сезона сегодня, как вы оцените первую половину сезона?

— У меня было призовое место в гонке преследования в Хохфильцене, но, конечно, я счастлива попасть сегодня в призы. Я впервые в этом сезоне отстреляла чисто. Это была отличная гонка. От выступлений в Рупольдинге я всегда получаю удовольствие.

— Это родина вашего бывшего тренера Вольфганга Пихлера. Сейчас вы общались с ним перед гонкой, и как вообще контактируете в этом сезоне?

— Конечно, я всё время нахожусь в контакте с ним, хоть он больше не является нашим тренером. Это место всегда было особым для шведской команды. Мы всегда проводили много времени в Рупольдинге на тренировочных сборах. Мне очень нравится этот стадион, атмосфера на трибунах, люди, которые поддерживают всех спортсменов. Также мне очень подходят трасса и огневой рубеж.

— Тириль Экхофф сказала, что её лыжи хорошо сработали сегодня. Что вы можете сказать о своём инвентаре?

— У меня тоже были хорошие лыжи. Я довольна тем, как их подготовили. Также вся наша команда показала сегодня отличный результат. Четыре наших девушки попали в топ-15. Это великолепно. У нас были превосходные лыжи, и всё сложилось идеально для нашей команды.

— Что для вас важнее в этом сезоне — завоевать медали чемпионата мира или забраться повыше в Кубке мира?

— Моя главная цель — это чемпионат мира, но также я буду стараться не останавливаться на достигнутом в Кубке мира и провести побольше таких хороших гонок, как сегодня. До этого мне не удавалось стабильно выступать на турнире весь сезон и я была вынуждена пропустить часть гонок, но сейчас я хочу соревноваться как можно больше.

— Антхольц — это самое высокое место, где проходят этапы Кубка мира. Как вы готовились к высоте в ходе предсезонной подготовки и во время новогодней паузы?

— Осенью у нас был высокогорный тренировочный сбор. Я думаю, мы получили на нём хороший опыт, который поможет нам успешно выступить на чемпионате мира.