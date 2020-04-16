Сербский теннисист Новак Джокович выступает против обязательной вакцинации от коронавируса.
Лично я против вакцинации, и я не хотел бы, чтобы кто-то заставлял меня делать прививку, чтобы иметь возможность путешествовать, — цитирует Джоковича The Guardian.
Кроме того, первая ракетка мира в одиночном разряде считает, что если теннисный сезон возобновится в конце лета — начале осени, то «вакцина станет необходимым требованием сразу после строгого карантина, а её ещё нет».
На данный момент приостановлены внутренние и мировые чемпионаты из-за пандемии коронавируса. Всего в мире, по данным на 20 апреля, более 2,3 млн заражённых, среди которых свыше 615 тысяч выздоровевших и более 164 тысяч погибших.
Ранее Джокович предложил своим коллегам создать фонд помощи теннисистам, которые не входят в топ-250 рейтинга, писал NEWS.ru.
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