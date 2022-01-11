Джигурда вызвал на бой Губерниева и получил ответ

Актёр и шоумен Никита Джигурда вызвал телеведущего Дмитрия Губерниева на бой по правилам смешанных единоборств. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Джигурда заявил, что вызывает Губерниева в октагон, чтобы «настучать ему в репу», так как тот оскорбил актрису Надежду Сысоеву. На самом деле Губерниев и Сысоева выступали на сцене по сценарию, где телеведущий исполнял роль инквизитора.

Губерниев в ответ вызвал Джигурду на баттл по скороговоркам.

Также могу ему предложить пройти с палками или проехать на велосипеде. В конечном счете можно в шашки поиграть в «Чапаева». Сейчас выйди с Джигурдой, а он уже не молодой... Нужно беречь Никиту, — сказал Губерниев.

Спортивный комментатор добавил, что не дерётся с пожилыми дяденьками.

В декабре 2021 года Джигурда проиграл нокаутом актёру и блогеру Александру Шпаку. Бой прошёл под эгидой промоушена «Наше дело». Позже появилось видео нокаута. В активе Джигурды также две победы: над депутатом Виталием Милоновым и журналистом Отаром Кушанашвили.