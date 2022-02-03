Джеки Чан поучаствовал в эстафете олимпийского огня
Актёр Джеки Чан поучаствовал в эстафете олимпийского огня
Михаил Потапов
Михаил Потапов
17:58, 03 февраля 2022
Джеки Чан Фото: TheChinaUrdu/twitter.com
Читайте нас в Google Новости
Гонконгский актёр, каскадёр и певец Джеки Чан поучаствовал в эстафете олимпийского огня зимних Игр — 2022 в Пекине. Герой боевиков пробежал с факелом по Великой Китайской стене. Об этом сообщается на странице TheChinaUrdu в Twitter.
Актёр стал 30-м участником эстафеты. Он заявил, что счастлив и горд быть факелоносцем, а также пожелал национальной сборной завоевать как можно больше медалей.