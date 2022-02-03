Гонконгский актёр, каскадёр и певец Джеки Чан поучаствовал в эстафете олимпийского огня зимних Игр — 2022 в Пекине. Герой боевиков пробежал с факелом по Великой Китайской стене. Об этом сообщается на странице TheChinaUrdu в Twitter.

Актёр стал 30-м участником эстафеты. Он заявил, что счастлив и горд быть факелоносцем, а также пожелал национальной сборной завоевать как можно больше медалей.

Ранее в четверг стало стало известно о положительных тестах среди хоккеистов сборной России.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. Всего в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры завершатся 20 февраля.