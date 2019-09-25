https://static.news.ru/photo/cc27b92e-df77-11e9-9ae4-fa163e074e61_660.jpg Алан Дзагоев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев, ранее выступавший за команду из Владикавказа, рассказал, за кого будет болеть в матче 1/16 Кубка России против «Алании».

За кого сегодня буду болеть? За хороший футбол! — передаёт слова Дзагоева Sport24 .

Матч 1/16 финала Кубка России между «Аланией» и ЦСКА пройдёт сегодня, 25 сентября. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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