Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев, ранее выступавший за команду из Владикавказа, рассказал, за кого будет болеть в матче 1/16 Кубка России против «Алании».
За кого сегодня буду болеть? За хороший футбол! — передаёт слова Дзагоева
Sport24.
Матч 1/16 финала Кубка России между «Аланией» и ЦСКА пройдёт сегодня, 25 сентября. Начало — в 18:00 по московскому времени.
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