«Дыма без огня не бывает»: Брусникина о временном отстранении пловцов РФ

Первый вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина отреагировала на скандал вокруг временного отстранения российских пловцов от участия в соревнованиях Вероники Андрусенко и Александра Кудашева. По её словам, дыма без огня не бывает.

Мне трудно комментировать. Расследование продолжается, но, честно говоря, я сама была шокирована таким решением. Мы в такой ситуации, когда и так на многое пошли ради участия в предстоящих Олимпийских играх. Естественно, на таких поздних сроках перед самими соревнованиями странно немного получать такие сообщения, — сказала Брусникина корреспонденту NEWS.ru.

При этом, с другой стороны, она не удивляется подобному исходу. Последняя заявка на участие в главном международном турнире была отправлена федерациями 5 июня. Однако она отрицает политическую подоплёку.

Я не думаю, что это политическая манипуляция. Если бы это было так, то сразу бы отстранили окончательно. Но, наверное, дыма без огня не бывает, — заключила она.

В любом случае, Брусникина считает, что Международная федерация плавания (FINA) делает всё в рамках своих правовых обязанностей и возможностей.

FINA объявила об отстранении двух членов сборной России по плаванию 14 июня. Вероника Андрусенко и Александр Кудашев рискуют пропустить Олимпиаду в Токио. Федерация объявила, что против них начато допинговое расследование, связанное с печально известной базой данных Московской антидопинговой лабораторией.

Олимпийские игры, которые состоятся в Токио с 23 июля по 8 августа, должны были пройти в 2020 году.

Ранее в Токио выявили первый положительный тест на коронавирус среди спортсменов. Участнику Игр предстоит отбыть 14-дневный карантин.