Двукратный призёр ЧМ конькобежка Лаленкова: пусть лучше играет Чайковский

https://static.news.ru/photo/40ce5864-7112-11eb-a18a-96000091f725_660.jpg Евгения Лаленкова Фото: imago-images.de/Global Look Press

Бронзовый призёр чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, прошедшего в Херенвене, Евгения Лаленкова рассказала об ощущениях слышать на пьедестале почёта вместо гимна РФ музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

Концерт Чайковского — это известная композиция. Людям сразу становится понятно, что звучит что-то из России, эта мелодия является отражением принадлежности к России. Мне кажется, пусть лучше играет Чайковский, чем выступать под сторонний гимн ISU (Международный союз конькобежцев. — NEWS.ru), — сказала спортсменка на пресс-конференции.

Евгения Лаленкова стала третьей на дистанции 1500 метров и в командных гонках.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), которое исключает выступление россиян под гимном и флагом своей страны на чемпионатах мира, в Херенвене российские спортсмены выступали под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (RSU) и поднимались на пьедестал почёта под музыкальный фрагмент из концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром № 1, писал NEWS.ru.